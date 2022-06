Wohnhaus in Knielingen brennt: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Knielingen hat am Freitagmorgen ein Haus gebrannt. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Nach Polizeiangaben brach gegen 8.30 Uhr ein Brand in der Rheinbergstraße in Knielingen am Ortsrand aus. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei ist das Feuer im Balkonbereich entstanden.

Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Der Einsatz war bereits nach rund einer halben Stunde beendet. Die Hausfassade wurde beschädigt. Laut Polizei scheinen alle Wohnungen des Hauses weiterhin bewohnbar zu sein.

Personen sollen bei dem Brand keine verletzt worden sein. Die Brandursache ist noch nicht bekannt, die Polizei ermittelt.

Diese Meldung wird aktualisiert.