Derbystimmung im Wildpark. Wenn der Karlsruher SC am Samstag ab 13 Uhr gegen den 1. FC Kaiserslautern spielt, geht es nicht nur auf dem Rasen hoch her.

Auch auf den Rängen brennen die Fans traditionell ein emotionales Feuerwerk ab. Rund ums Stadion ist deshalb ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

Doch warum muss man die Fans der beiden Vereine eigentlich strikt trennen? Und wie sieht das Sicherheitskonzept der Polizei aus? Die Redaktion hat wichtige Fragen und Antworten rund ums Derby zusammengestellt.

Weil es ein Derby ist. Und weil es sich um zwei Traditionsvereine mit einer großen Anhängerschaft und zahlreichen Ultras handelt. „Da will man zeigen, dass man die dominierende Fangruppe in der Region ist“, sagt Volker Körenzig, Leiter des Fanprojekts Karlsruhe. Deshalb seien Rivalitäten zwischen Fans aus einer Stadt wie bei 1860 und Bayern München oder aus einer Region wie bei Schalke 04 und Borussia Dortmund besonders ausgeprägt. KSC-Fans stehen deshalb den Anhängern vom VfB Stuttgart, Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern feindselig gegenüber.

Wird in den Fanblocks Pyrotechnik gezündet wie beim Derby am 8. November 2022 auf dem Betzenberg?

Wie bei jedem Heimspiel wird der Adenauerring zwei Stunden vor Spielbeginn auf Höhe des Stadions für den Autoverkehr gesperrt. Außerdem errichtet die Polizei zur Fantrennung nach eigenen Angaben noch Gittersperren zwischen der Einmündung der Friedrichstaler Allee in den Adenauerring und dem Birkenparkplatz. Auch Radfahrer oder Fußgänger müssen deshalb Umwege in Kauf nehmen.

Ja. Gästefans, die mit dem Auto über die Rheinbrücke anreisen, sollen die Südtangente am Bulacher Kreuz verlassen und dann über Brauerstraße und Reinhold-Frank-Straße zum Adenauerring fahren. Dort gelangen Lautern-Anhänger auf die für sie reservierten Parkplätze. Für bahnreisende Gästefans bieten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe einen kostenfreien Transfer mit Shuttlebussen vom Hauptbahnhof zum BBBank Wildpark an. Heimfans mit Karten für Ost- und Südtribüne sollen über das Durlacher Tor fahren. Ab dort werden ebenfalls Pendelbusse für den Transfer zum Stadion eingesetzt. Heimfans mit Karten für die West- oder Nordtribüne empfiehlt die Polizei die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt und von dort aus einen Fußmarsch über den Schlossgarten zum Stadioneingang an der Friedrichstaler Allee.