Legendäres Standbild

Live-Ticker: Nackter Mann kehrt zurück zum Wildparkstadion in Karlsruhe

Jahre hat er in einem Steinmetzbetrieb in Kuppenheim zugebracht, jetzt darf er wieder an die Luft: Der Nackte Mann kehrt zurück zum Wildparkstadion in Karlsruhe. Zum Live-Ticker.