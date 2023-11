Kunstwerk und KSC-Kultur

Tradition im Karlsruher Wildpark: Auf die Rückkehr des Nackten Manns darf man sich freuen

Wer in Karlsruhe an Fußball denkt, denkt auch an den KSC. Und wer an den KSC denkt, hat den Nackten Mann im Sinn. Der muss endlich zurückkehren.