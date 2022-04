Motorradfahrerin verunglückt während Ausbildungsfahrt in Karlsruhe - lebensgefährlich verletzt

Bei der Ausfahrt aus einem Hof verlor die Fahrschülerin die Kontrolle über ihr Motorrad und stieß mit einem Auto zusammen. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Am Mittwochnachmittag kam es in der Grötzinger Straße in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall, bei welchem eine Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt wurde.

Nach jetzigem Ermittlungsstand fuhr die Frau, die laut Polizei Fahrschülerin während der Ausbildungsfahrt war, mit ihrem Motorrad aus einer Hofeinfahrt.

Ungebremster Aufprall auf fahrendes Auto

Dabei querte die Motorradfahrerin aufgrund eines Fahr- oder Bedienfehlers ungebremst die Fahrbahn und mit einem fahrenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau lebensgefährlich verletzt.

Sie musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 7.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an den Verkehrsdienst Karlsruhe unter 0721/944840 zu wenden.