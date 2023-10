Sorgen um Ruhe

Im Streit um Pläne für ein Karlsruher Kulturzentrum sind die Lager weiterhin getrennt

Bei einer Architekturpräsentation zeigen Studierende, wie die ehemalige Zentrale der Südwest Molkerei in Karlsruhe-Mühlburg genutzt werden könnte. In ihren Entwürfen nehmen sie Rücksicht auf Anwohner. Denn in der Vergangenheit gab es Zank.