Zeugen gesucht

Verkehrsunfall mit 15-jähriger Fahrradfahrerin in Karlsruhe-Mühlburg

In der Glümerstraße in Mühlburg ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr ein 15-jähriges Mädchen durch das Öffnen einer Autotür vom Fahrrad gestürzt und hat sich leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei bittet um Zeugen bei der Suche nach dem Unfallverursacher.