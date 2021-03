Pro & Kontra: Muss das deutsche Familienrecht moderner werden?

Wenn alleinstehende Frauen per Samenspende ein Kind bekommen möchten, bewegen sie sich in einer rechtlichen Grauzone und können nicht auf finanzielle Unterstützung hoffen, die nur Paaren zusteht.

Single-Männer haben gar keine Möglichkeit, ohne Frau an ihrer Seite ein leibliches Kind zu bekommen – denn Leihmutterschaft ist hierzulande verboten.

Und wer sich zu dritt oder zu mehreren um ein Kind kümmern möchte, fällt ebenso durchs Raster. Andere Länder haben längst flexiblere Gesetze erlassen, um unkonventionelle Modelle der Elternschaft zu ermöglichen.

Muss Deutschland nachziehen? Unsere Redakteure sind unterschiedlicher Meinung.

Für die Entwicklung eines Kindes ist es egal, ob die Eltern einen Trauschein und unterschiedliche Geschlechtsteile haben. Oder wie viele sie sind. Und ob sie sich gegenseitig auch lieben oder nur das Kind. Was zählt, sind Fürsorge und Verantwortung für den Nachwuchs. Wie schön muss es sein, in dem Wissen aufzuwachsen, dass alle Beteiligten sich speziell für das eigene Wohl zusammengefunden haben und kein Ehekrach und keine Scheidung den Familienfrieden bedrohen können?

Kontra Das Familienrecht wurde immer wieder nachjustiert. von Matthias Kuld

Ist unser Familienrecht so antiquiert, dass es modernisiert werden müsste? Eigentlich nicht, denn das Familienrecht wurde immer wieder nachjustiert, wenn gesellschaftliche Entwicklungen dies notwendig machten. Nun leben wir aber in einer Zeit, in der das Thema Kinder kriegen und Kinder haben sich sehr weit ausdifferenziert hat. Da kann es dann doch immer wieder Ansätze geben, viele Fragen zu Sorge- und Umgangsrecht, zu Verwandtschafts- und Kindschaftsrecht oder Erbrecht neu zu beantworten.

Dennoch lässt die Diskussion um solche Fragen, die oft nur sehr wenige Menschen betreffen, manches außen vor: Kinder werden vor allem als eine Art Vertragsgegenstand betrachtet, soziale und emotionale Betrachtungen kommen zu kurz. Keine Frage, dass Paaren, die keine Kinder bekommen können, geholfen wird. Auch darüber, dass dies bislang nur im Falle verheirateter Paare bezahlt wird, kann man streiten. Mittlerweile ist auch die Adoption von Kindern durch gleichgeschlechtliche Paare geregelt. Aber muss es wirklich für alle denkbaren Zeugungs- und Partnerschaftsvarianten eine gesetzliche Anpassung geben?

Es gilt weiter der besondere Schutz von Ehe und Familie aus dem Grundgesetz. Die Diskussion um ein moderneres Familienrecht läuft Gefahr, dass das klassische Familienmodell mit vielen anderen in einen Topf geworfen wird. Das kann nicht Preis der Modernisierung sein. Die Menschen, die das klassische Familienmodell gewählt haben, dominieren bei weitem unsere Gesellschaft. Ihre verfassungsrechtlich besondere Stellung muss sicher sein, wenn das Familienrecht doch weiter modernisiert werden muss.