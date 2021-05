Zu schnell unterwegs

60 Prozent fahren zu schnell: Karlsruher Polizei blitzt Temposünder auf der B36

Das Tempolimit in Karlsruhe auf der B36 in Richtung Neureut wird von vielen Autofahrern nicht eingehalten. Seit drei Monaten gilt in Karlsruhe zwischen Sudetenstraße und Klärwerkstraße Tempo 60.