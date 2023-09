Karlsruher Kirchengemeinde Herz Jesu: Opferstock gerät in Brand

Das Geschehen ist mysteriös: In der Herz-Jesu-Kirche hat ein in Brand geratener Opferstock das Wochenende überschattet. Wer oder was kann das Feuer entfacht haben?

Der Brand eines Opferstocks in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in der Grenadierstraße in Karlsruhe hat am Wochenende das Gemeindeleben durcheinandergebracht. Gottesdienste konnten nicht gefeiert werden.

Mesnerin entdeckte das Feuer

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, entdeckte die Mesnerin den Schaden, als sie am Samstagmorgen gegen 9 Uhr die Kirche betrat. Das Gotteshaus war demnach völlig verraucht. Ursache war offenbar ein Feuer, das sich im Bereich eines Opferstocks ereignet hatte. Der metallene Opferstock, auf dem Platz für eine Vielzahl von Kerzen ist, wurde durch die Flammen zerstört. Unklar ist bisher, ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, oder ob es sich um einen Unglücksfall handelte. In Brand geriet offenbar eine unter dem Opferstock platzierte Schachtel mit Kerzen.

Polizei ermittelt wegen „Sachbeschädigung durch Brandlegung“

Man nehme den Vorfall ernst, sagte ein Polizeisprecher dieser Redaktion. Die Polizei ermittelt wegen „Sachbeschädigung durch Brandlegung“. Der Schaden liege bei mehreren hundert Euro.

Infolge des Brandes war das Innere der Kirche dermaßen verraucht, dass die Feuerwehr das Gebäude belüften musste. Der Gottesdienst am Sonntagmorgen musste ausfallen. Ein Schild an der Kirchentür informierte die Gläubigen.