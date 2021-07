Rettungsschimmer am Epplesee und anderen Gewässern: Sie haben den Blick für die tödliche Gefahr

Das Ringen um das eigene Leben geschieht oft leise. Luca Wernert hat es schon selbst gesehen. Der junge Mann ist Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) im Kreis Karlsruhe.

Wenn Menschen kurz davor sind, zu Ertrinken, dann machen nicht alle auf sich aufmerksam. „Die Menschen schreien oder rufen nicht unbedingt“, berichtet er. Er und seine Kollegen an den 16 von der DLRG im Landkreis bewachten Seen haben dafür andere Anzeichen ausgemacht, wenn etwas am See nicht stimmt.

„Man bekommt als Einsatzkraft einen Blick für so etwas“, schildert er. Wenn jemand schnelle, hektische Bewegungen im Wasser mache, sei das mit das erste Anzeichen für ein Problem, bei dem die Retter eingreifen müssen.