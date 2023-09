Bei Forstarbeiten entdeckt

Bombenfund in Karlsruhe-Rintheim im Wald nahe der Elfmorgenbruchstraße

Am frühen Samstagabend wurde in Karlsruhe-Rintheim eine Bombe entdeckt. Die Polizei sperrt den Bereich in einem Radius von 100 Metern ab. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine Phosphor-Stabbrandbombe.