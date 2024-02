Eindrücke und Fakten bei Führung

Sanierung des Staatstheaters Karlsruhe – ein teures und langwieriges Projekt

Die Sanierung und Erweiterung des Mitte der siebziger Jahre gebauten Badischen Staatstheaters in Karlsruhe läuft. Über 500 Millionen Euro sind bereits an Kosten kalkuliert, die Bauzeit geht bis in die dreißiger Jahre. Die Sanierungsführung vermittelt umfassende Eindrücke.