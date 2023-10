Zwei Weißweinschorle und zwei Bier hat Simon Schildgen im Wildparkstadion bestellt. „Da zahlst du hier entspannt mit Pfand 27 Flocken für“, lässt der YouTuber seine Zuschauer wissen. „Würdest du sagen, das ist ein gutes Investment?“, fragt er seinen Begleiter. „Ich hab da keinen Kommentar zu“, antwortet der. Schildgen scherzt: „Vielleicht ist da ein bisschen Gold mit drin, sieht aber gut aus.“ Den Becher überlegt er, mitzunehmen.

Schildgen ist bei jungen Fußballfans bundesweit bekannt. Auf den Video- und Streaming-Plattformen YouTube und Twitch produziert er hauptsächlich Videos über eine Fußballsimulation des US-amerikanischen Videospielentwicklers Electronic Arts.

Wer Fußball liebt, hat meistens auch einen Lieblingsverein. Der 25-Jährige ist mit Leib und Seele Anhänger des FC Schalke 04. Am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga spielt der FC Schalke 04 beim Karlsruher SC. Der KSC gewinnt das Spiel mit 3:0.

Online-Klicks für den neuen Wildpark

Der erste Besuch in Karlsruhe ist für Schildgen also nicht mit einem Erfolgserlebnis verbunden. Seinen Stadionbesuch hält er dennoch auf Video fest. Am Montag nach dem Spiel geht das Video online. Es hat mittlerweile knapp 185 000 Aufrufe erreicht (Stand: 27.10.2023).

Schildgens erster Eindruck vor dem Stadion ist positiv: „Hier ist auf jeden Fall auch schon gut was los. Parksituation war deutlich entspannter als gedacht“, hört man ihn hinter der Kamera sagen.

Er scheut den Kontakt mit Zuschauern nicht. Auch wenn sie Hut, Schal und Trikot des Gegners tragen. Er fragt einen jungen Mann vor der Arena nach einem Tipp für das Spiel und den Torschützen. Der Tipp des KSC-Anhängers? Ein 2:1.

Blau und Weiß in Karlsruhe

Mit dem Sieg liegt der KSC-Fan richtig, allerdings erzielt Stürmer Fabian Schleusener entgegen seiner Einschätzung keines der insgesamt drei Tore. „Weißt Du, was aber geil ist bei Euch?“, fragt Schildgen den jungen Mann. Bevor er eine Antwort bekommt, beantwortet er die Frage selbst: „Die Farben! Super, ne?“ Da könne man die beiden Fan-Lager fast verwechseln.

An anderer Stelle im Video kommentiert Schildgen nochmal, dass die Farbe Blau im Wildpark dominiert: „Da fühle ich mich heimisch!“ Sein Wohlwollen erntet ein großer KSC-Aufnäher auf der Rückseite einer Fan-Kutte: „Das ist auch okay.“

Zur Architektur der Außenfassade des Stadions gibt er diese Einschätzung: „Also das Stadion, so übrigens hier an der Seite: Offen finde ich eigentlich ganz hübsch“. Bevor die Stimmung an der „Schorlebar“ leicht kippt, kommt Schildgen zum Fazit: „Ist schön!“

Der zeitweise Frust über die hohen Getränkepreise scheint verflogen, als der Gast das KSC-Maskottchen unterhalb seines Sitzplatzes am Spielfeldrand entdeckt: „Der Willi, da ist er!“, ruft er.

Nach dem Spiel begibt sich Schildgen rasch zu seinem Auto. Drei Gegentore für seine Schalker Jungs – am Auto wartet kein Willi Wildpark auf ihn, um die Stimmung aufzulockern. Das Stadion und die Gespräche mit den KSC-Fans scheinen ihm dennoch gefallen zu haben.