Ein Hauch von Urlaub

Bei den Open Air Kino-Nächten in Karlsruhe reservieren viele Besucher ihre Sitze: Ist das okay?

Im Urlaub ist es ein gewohntes Bild: Mit Handtüchern und Co werden Liegen reserviert. Das gibt es auch in ähnlicher Form in Karlsruhe – beim Open Air Kino am Schloss Gottesaue.