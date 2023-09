Sind die Kosten der Grund für leere Parkhäuser in Karlsruhe?

Ein Forschungsprojekt will das Mobilitätsverhalten in der Karlsruher Südstadt beleuchten. Für die Teilnehmer gibt es dabei ein echtes Schmankerl.

Parkplätze am Straßenrand zu finden, ist in der Karlsruher Südstadt mitunter ein schwieriges Unterfangen. In den Tiefgaragen gibt es dagegen zahlreiche freie Stellplätze für Dauer- und Kurzzeitparker.

„Nun wollen wir herausfinden, was die Leute vom Parken in Parkhäusern abhält. Sind es nur die Kosten oder gibt es noch andere Faktoren?“, sagt Phillipp Neumann vom Baden-Württemberg Institut für Nachhaltige Mobilität mit Geschäftssitz an der Hochschule Karlsruhe.

Drei Monate kostenfrei parken in der Karlsruher Südstadt

Deshalb dürfen nun 50 Leute aus der Südstadt drei Monate lang kostenfrei in einer der beiden Tiefgaragen in der Luisenstraße oder am Badischen Staatstheater parken.

Eine Bewerbung für das Projekt ist bis zum 15. Oktober online über bw-im.de/umparken möglich. Die Studie geht dann von November bis Januar 2024 über die Bühne. Projektpartner sind das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die Bürger-Gesellschaft der Südstadt.

Studienteilnehmer werden online befragt

Während der Studie werden die Teilnehmer mehrmals online über ihre Erfahrungen mit einem kostenfreien Tiefgaragenplatz befragt. „Uns interessiert, ob sich das Mobilitätsverhalten der Leute durch ein solches Angebot ändert“, sagt Neumann.

Eine spannende Frage sei etwa, ob die Menschen ihr Auto mehr oder weniger nutzen als ohne einen Stellplatz. Die Parkplatzsuche werde dadurch zwar einfacher, dafür sei der Weg zum fahrbaren Untersatz unter Umständen weiter.