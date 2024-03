Am Montagmorgen hat eine Autofahrerin in Karlsruhe eine rote Ampel übersehen, und ist mit einer Straßenbahn kollidiert. Die 34-Jährige verletzte sich leicht.

Zwischen einem Auto und einer Straßenbahn ist es am Montag, 25. März, zu einem Unfall in Karlsruhe gekommen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe verletzte sich die Fahrerin des Autos nur leicht.

Die 34-jährige Autofahrerin befuhr gegen 08.10 Uhr die westliche Rheinbrückenstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Rheinbergstraße wollte sie offenbar nach rechts abbiegen. Hierbei übersah sie wohl die Lichtzeichenanlage und kollidierte mit der in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn, teilte die Polizei mit.

Die Fahrerin wurde leicht verletzt

Die Fahrerin des Wagens wurde mit leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein 4-jähriges Kind, das sich ebenfalls im Auto befand, blieb unverletzt. Wie die Polizei mitteilte, erlitten auch der Straßenbahnfahrer und die Fahrgäste keine Verletzungen.

Bei der Kollision entstand nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.