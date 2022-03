Der Saharastaub der vergangenen Woche kann zu Schäden am Autolack führen. Viele Autofahrer besuchen deswegen eine Waschanlage. In Karlsruhe hat es deswegen am Montag eine Schlägerei gegeben.

In einer Waschanlage in der Fettweisstraße am Karlsruher Rheinhafen ist am Montagmittag ein Streit eskaliert. Wie die Polizei Karlsruhe am Dienstag mitteilte, hatte sich ein 78-Jähriger gegen 12.45 Uhr an einer langen Warteschlange vorbeigedrängelt, um den Saharastaub der vergangenen Woche von seinem Auto zu waschen.

Ein 66-jähriger Mann, der aus demselben Grund wartete, machte ihn darauf aufmerksam, dass alle anderen sich anstellten, um in die Waschstraße zu kommen.

Aus dieser Diskussion entwickelte sich eine Schlägerei zwischen den beiden Männern. Dabei verletzte sich der 78-Jährige leicht an der Hand.

Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.