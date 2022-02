Der Zoologische Stadtgarten in Karlsruhe wird vorübergehend geschlossen. Die Verdachtsfälle haben sich bestätigt: Bei mehreren Tieren im Zoo wurde die Vogelgrippe nachgewiesen. Es sind bereits weitere Tiere gestorben.

Der Verdacht hat sich bestätigt: Nachdem die Vogelgrippe bereits bei einem Graureiher in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage entdeckt wurde, steht nun auch fest, dass verstorbene Tiere im Karlsruher Zoo infiziert waren. Das teilt die Stadt Karlsruhe am Abend in einer Pressemitteilung mit. Um die Ausbreitung innerhalb des Zoos zu verhindern, schließt dieser ab Freitag, 4. Februar, vorübergehend seine Tore.

Wie die Stadt berichtet, hat das Friedrich-Löffler-Institut (FLI) heute zunächst drei Verdachtsfälle – zwei Hawaiigänse und ein Pelikan – bestätigt. Zwischenzeitlich seien auch weitere Tiere verstorben. Dabei handele es sich um zwei weitere Pelikane aus der im Zoo gehaltenen Gruppe. Zudem seien zwei Wildvögel, die sich auf dem Gelände des Zoos aufgehalten hatten, ebenfalls tot aufgefunden worden.

Der Karlsruher Zoo hat bereits Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Da das Virus über kontaminierte Schuhe, Kleidung und über Gegenstände weiter verbreitet werden könnte, dürfen sich zunächst keine Zoogäste auf dem Gelände aufhalten, so die Stadt Karlsruhe in der Mitteilung. Der Zoo habe bereits epidemiologische Einheiten seiner Vögel gebildet, die nun in enger Absprache mit den Amtsveterinären von den Zootierärzten beprobt werden könnten.

Wer bereits Karten für einen Zoobesuch in den kommenden Tagen erworben hat, könne sich per E-Mail unter besucherservice@zoo.karlsruhe.de melden. Die Stadt versichert in der Pressemitteilung, dass Tickets dann zurückerstattet oder auf einen späteren Besuch umgebucht werden können.