Wie die Schauspielerin Luisa Wöllisch mit ihrem Down-Syndrom umgeht

In Karlsruhe kennt man Luisa Wöllisch seit dem Kammertheater-Erfolgsstück „Bed of Roses“. Die Münchner Schauspielerin ist aber auch im Kino präsent.

Erfolgreich in Theater und Film

„Mir geht es gut“, sagt Luisa Wöllisch. Beim Gespräch ist draußen trübes Wetter, aber die Fröhlichkeit der 27-Jährigen wirkt ansteckend. Wöllisch wohnt in München, spielt aber derzeit am Kammertheater Karlsruhe im Rock-Musical „Bed of Roses“ von Ingmar Otto die Tamara, eine Hauptrolle. Sie liebe Musicals. Ihr Traum ist die Hauptrolle im „Tanz der Vampire“.

In ihrer Kurzvita auf der Kammertheater-Homepage stehen ihre wichtigsten Daten, unter anderem der Kinofilm „Die Goldfische“ (2018). Nicht erwähnt wird, dass Wöllisch das Down-Syndrom hat. Auch nicht in ihrem Profil bei den Münchner Kammerspielen. Dort gehört die gebürtige Starnbergerin zum Ensemble.

Ich finde, Behinderung ist das schlimmste Wort, was man sagen kann. Luisa Wöllisch

Schauspielerin

Sie ist eine unter mehreren Schauspielern und Schauspielerinnen mit Beeinträchtigung. „Ich finde, Behinderung ist das schlimmste Wort, was man sagen kann“, sagt Wöllisch. Für sie ist es wichtig, dass es den Welt-Down-Syndrom-Tag gibt. Jährlich am 21. März finden weltweit Aktionen und Veranstaltungen statt, die zur Inklusion von Menschen mit Down-Syndrom beitragen sollen.

„Ich denke schon, dass der Tag eine Wirkung hat“

Für diesen Tag hat sich die Schauspielerin eine Auszeit von ihrer Rolle in Karlsruhe genommen. Sie moderiert das literarische Konzert zum Welt-Downsyndrom-Tag der Münchner Symphoniker mit Mitgliedern des Ensembles der Münchner Kammerspiele. Angekündigt ist ein Programm zwischen Rameau und Helene Fischer, zwischen „Eiskönigin“ und Elgar.

„Ich denke schon, dass der Tag eine Wirkung hat. Dass wir in den Vordergrund gestellt sind. Dass wir da sind, Menschen mit Beeinträchtigungen“, sagt Wöllisch. Es sei wichtig, diese Menschen anzunehmen. Jeder sei auf seine Art und Weise besonders.

Sie erzählt von ihrer Schulzeit, die eher nicht so schön gewesen sei, in der sie den Kontrast gemerkt habe: „Auf der einen Seite die Normalen. Die sind einfach super, die machen ihr Abi und alles und dann gibt es eben die andere Gruppe, wo Leute mit Beeinträchtigungen, mit Down-Sydrom waren und abgestempelt worden sind“, sagt sie. Deshalb seien Inklusion, gemischte Klassen so wichtig. „Jeder lernt von jedem“. Es gehöre im Leben dazu, dass alle Menschen gleichberechtigt werden.

Externer Inhalt von Instagram

Was die Schauspielerei anbelangt, glaubt sie: „Jeder kann jeden spielen“. Doch oft sei man mit Down-Syndrom auf eine Rolle bei der Besetzung festgelegt. Es müsse noch mehr getan werden. Vor allem beim Film. „Da ist Theater einfach viel weiter“, sagt sie. Sie nennt als Beispiele die Münchner Kammerspiele und die Freie Bühne München (FBM), die Inklusion lebten.

An der FBM hat sie ihre Ausbildung zur Schauspielerin gemacht. Wöllisch bekam unter anderem die Hauptrolle der „Lulu“ in Frank Wedekinds gleichnamigen Stück. Das habe sie gewaltig nach vorne gebracht. „War richtig cool“, sagt sie. Derzeit ist sie dort als Coach-Assistent tätig.

2018 spielt sie im Kinofilm „Die Goldfische“ Franzi, eine WG-Bewohnerin mit Down-Syndrom - eine Hauptrolle an der Seite von Top-Schauspielern wie Jella Haase und Tom Schilling. „Es war fantastisch, die Dreharbeiten, das spannende Erlebnis am Filmset“, schwärmt sie. Und sie denke, durch den Film dazu beigetragen zu haben, Berührungsängste im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen abzubauen.

Ihre Rollen erhält sie mittlerweile über eine Filmagentin. Früher habe sie ihre Mutter gemanagt. Überhaupt habe sie den Eltern, dem älteren Bruder und dem Großvater viel zu verdanken. „Ich war die kleine Entertainerin in der Familie und habe ganz viel mit meinem Opa gespielt“, erzählt sie. Es sei ihr Kindheitstraum gewesen, in Rollen zu schlüpfen. „Einen Traum, den wohl jedes Kind einmal träume“, fügt sie hinzu. Sie habe ihn realisiert. Wöllisch lacht.

Nicht nur Rollen zu bekommen, sondern auch Preise, habe sie sich jedoch nicht träumen lassen. Etwa den Kulturpreis Bayern im Fach Schauspiel, den sie 2021 erhalten hat. „Das war auch schon was ganz besonders, dass ich überhaupt ausgezeichnet werde für meine Schauspielerei“, freut sie sich.