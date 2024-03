Neuer Trend im Racketsport

Wie Topspielerin Maria Munz mit Pickleball beim SSC Karlsruhe überzeugen will

In Karlsruhe gewinnt Pickleball an Beliebtheit. Maria Munz, die deutsche Nummer Eins, leitet einen neuen Kurs beim SSC. Was macht das Spiel mit Elementen aus Tennis, Badminton und Tischtennis so besonders?