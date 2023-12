Wir suchen die schönsten Weihnachsdekorationen in Karlsruhe

Es sind nur noch ein paar Tage bis Christen auf der ganzen Welt das Weihnachtsfest begehen. Schon jetzt künden festliche Dekorationen und der Schein bunter Lichter von den anstehenden Festtagen. Die Redaktion würde gerne wissen: Wie schmücken die Leser ihre Wohnzimmer, ihre Gärten, Balkone und Fenster Advent?

Daher rufen wir Sie, liebe Leserin, lieber Leser, dazu auf: Schicken Sie uns Bilder Ihrer festlichen Dekorationen – sei es die spektakuläre LED-Beleuchtung aus dem Garten oder die besinnliche Krippe mit Jesukind.

Solange es festlich und weihnachtlich ist, lassen Sie gerne auch andere daran teilhaben. Denn wir wollen Ihre Dekorationen auch der Öffentlichkeit zeigen. Die schönsten Einsendungen werden veröffentlicht – in der Zeitung und als Galerie auf bnn.de.

Vorfreude auf das Schmücken

Für viele Familien ist das gemeinsame Schmücken des Baumes eines der schönsten Erlebnisse rund um Weihnachten. Dabei ist schon das Dekorieren der Wohnung oder des Eigenheims eine festliche Angelegenheit, die die Vorfreude auf das Fest erhöht.

Psychologen erklären, dass Menschen, die schon früh mit dem Schmücken und Dekorieren beginnen, häufig glücklicher sind. Es sind die festliche Stimmung und Atmosphäre, die schon Wochen vor der Bescherung die Glücksgefühle befeuern können. Und warum das Gute nicht noch in die Länge ziehen? Dann hat man mehr davon.

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen als Bilddatei. Bitte beachten Sie, dass die Bilder mindestens 300 bis 400 Kilobyte groß sein sollten, damit sie auch gedruckt werden können. Senden Sie uns die Bilder an die E-Mail-Adresse redaktion.karlsruhe@bnn.de, bitte denken Sie an das Stichwort „Weihnachtsdeko“. Und erzählen Sie uns ein wenig darüber, was für Sie das Besondere an Ihrem Schmuck ist.