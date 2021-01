Filmboard-Karlsruhe-Produktion

Karlsruher Film „Der Zirkel“ bei Vegas Movie Awards ausgezeichnet

Die Filmboard-Karlsruhe-Produktion „Der Zirkel“ wurde am Donnerstag bei den Vegas Movie Awards in den USA ausgezeichnet. Der Serienpilot, der 2019 in der Schauburg Karlsruhe seine Premiere feierte, wurde in der Kategorie „Best Noir/Mystery Film“ mit dem „Award of Prestige“ geehrt.