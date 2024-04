Weniger Platz für Hunde

,,Das ist völlig Banane“: Karlsruher Hunde-Community ist aufgebracht

Ein Baumstumpf muss bleiben, die Hundeauslauffläche in der Günther-Klotz-Anlage wird erneut verkleinert. Das löst Kritik aus. So reagieren Betroffene. Und was sagt das Gartenbauamt dazu?