KVV

Karlsruher Initiative fordert kostenlose Bus- und Bahntickets für alle bis 25 Jahre

Freie Fahrt für alle bis 25 Jahre - das fordert eine Initiative in Karlsruhe. Sie nennt sich "KAin Ticket". Jeder in dieser Altersklasse - auch als Tourist - soll in der Stadt Bus und Bahn kostenfrei nutzen dürfen. Wer im Umland wohnt, soll im KVV-Netz auch ohne Ticket zu Ausbildungs- oder Arbeitsstätte in Karlsruhe fahren dürfen.