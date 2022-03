Insgesamt geht etwa ein Drittel des gesamten Erdgasverbrauchs in Deutschland in die Industrie. Den größten Bedarf haben die chemischen Industrie, die Metallindustrie und die Mineralölindustrie. Die Industrie hat zwei unterschiedliche Nutzungspfade für Erdgas: Die energetische Nutzung zur Erzeugung von Prozesswärme durch Verbrennung und die stoffliche Nutzung für Prozesse insbesondere in der chemischen Industrie. Die energetische Nutzung lässt sich mit großem Investitionsaufwand mittel- bis langfristig durch erneuerbare Energien ersetzen, bei der stofflichen Nutzung ist das nur begrenzt durch den Einsatz von Biomasse und Recyclingströmen möglich. Technisch gibt es kurzfristig – und hier spreche ich über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg – für den Ersatz von Erdgas in der Industrie keine Alternativen. Ohne die Zufuhr der bisherigen Menge an Erdgas müsste eine Vielzahl an Industrieprozessen gedrosselt werden.