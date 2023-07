Tiefengeothermie am Oberrhein

Daimler Truck: Erdwärme-Offensive mit EnBW und Stadt Wörth

Geothermie lautet eines der Schlüsselwörter für die Wärmeversorgung der Zukunft. Daimler Truck sitzt in Wörth buchstäblich auf diesem Schatz - und will ihn jetzt in einer konzertierten Aktion heben.