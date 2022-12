Das Jahr ist fast vorbei und die Gemeinden im Karlsruher Norden blicken optimistisch auf das kommende.

Während die Planung von Veranstaltungen 2022 aufgrund der Pandemie zu Beginn noch einem Blick in die Glaskugel ähnelte, gehen die Gemeinden die Vorbereitungen für 2023 selbstbewusst an. In den Veranstaltungskalendern stehen einige Feste und Jubiläen.

Weingarten

Der Neujahrsempfang der Gemeinde Weingarten hat 2022 in Videoform stattgefunden. Nun steht wieder ein persönliches Treffen an. Die Veranstaltung beginnt am 13. Januar um 19 Uhr im Evangelisches Gemeindehaus.

Ein weiteres Highlight erwartet die Weingartener Mitte Juli. Vom 14. bis 16. Juli findet das Wein- und Straßenfest statt. Bei der Veranstaltung werden auch die Weinhoheiten gewählt. Außerdem wird an diesem Tag die Städtepartnerschaft mit Olesa de Monserrat gefeiert.

Auch die Weingartener Musiktage junge Künstler stehen wie jedes Jahr erneut an. Das gut besuchte Musikfestival in der Region findet seit mehr als drei Jahrzehnten statt. Für 2023 ist es an drei Wochenenden im Oktober geplant.

Weitere Infos zu Veranstaltungen und Vereinsfesten unter www.weingarten-baden.de

Graben-Neudorf

Anfang des Jahres heißt es in Graben-Neudorf „Helau“ und im Oktober wird dann ein „Prosit“ auf das gute Bier gesungen. Am 20. Oktober organisiert die Neudorfer Karnevalsgesellschaft einen Rosenmontagszug.

Noch können sich Gruppen anmelden. Wer sich eher für bayerische Bräuche begeistern kann, hat im Herbst die Wahl zwischen dem Oktoberfest des Musikvereins Concordia Neudorf (15. bis 17. September) und dem des Reit- und Fahrvereins Graben (14. Oktober).

Aber auch unabhängig von den überregionalen Anlässen ist in Graben-Neudorf einiges los. Am 15. und 16. Juli feiert die Feuerwehr Graben ein Festwochenende 150 Jahre Standort Graben und am 2. und 3. September gibt es ein Straßenfest, organisiert von der Vorständevereinigung Graben.

Weitere Infos unter www.graben-neudorf.de

Dettenheim

Auch in Dettenheim wird es musikalisch. Das Bezirksmusikfest Bezirk Hardt findet vom 18. bis 21. Mai „an de Feschdhall“ statt. Dort können die Männer auch gleich ihren Vatertag feiern. Ausgerichtet wird das Wochenende vom Musikverein Liedolsheim.

Weitere Infos unter www.dettenheim.de

Linkenheim-Hochstetten

Die Kungelhexen Linkenheim starten 2023 ihren dritten Versuch, den 11. Linkema Hexenball zu veranstalten. Genaue Infos, was geplant ist, haben die Hexen noch nicht veröffentlicht, wer dabei sein will sollte sich aber den 21. Januar freihalten.

Im Sommer, am 8. und 9. Juli steht dann das Linkenheimer Dorffest an und im Herbst ist ein Oktoberfest geplant. Die Lederhosen und Dirndl können am 3. Oktober auf dem Rathausplatz zur Schau gestellt werden.

Weitere Infos unter www.linkenheim-hochstetten.de

Walzbachtal

In Walzbachtal findet im Januar zum ersten Mal ein Bewerber- und Ausbildungstag statt. Die Gemeinde organisiert die Veranstaltung in der Böhnlichhalle am 28. Januar. Los geht es um 11 Uhr. Ebenfalls neu ist der Genussmarkt der Gemeinde, der immer am ersten Montag im Monat im Wechsel zwischen den Ortsteilen stattfindet.

Nicht ganz, aber ziemlich neu ist das Familienwochenende vom 23. bis 25. Juni. Die Veranstaltung wurde nach dem Erfolg des Jubiläumswochenendes 2022 ins Leben gerufen. Außerdem findet erneut das Stadtradeln statt.

Weitere Infos unter www.walzbachtal.de

Stutensee

In Blankenloch steht ebenfalls ein Oktoberfest an. Organisiert vom Karnevalsclub „Die Piraten“ Stutensee wird am 29. September bis 2. Oktober zum 37. Mal gefeiert.

Aber in Stutensee wird nicht nur gefeiert – die Stadt hat auch sportlich etwas zu bieten. Am 26. März findet der Stadtlauf statt. Vom 22. bis 24. September steht dann die Leistungsschau des Gewerbevereins Stutensee an.

Weitere Infos unter www.stutensee.de

Eggenstein-Leopoldshafen und Pfinztal haben ihre Planungen für 2023 noch nicht veröffentlicht.