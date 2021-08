Dorfmetzgereien sterben aus - in zehn Jahren gibt es im Landkreis Karlsruhe vielleicht keine mehr

Die klassische Dorfmetzgerei hat einen schweren Stand. Immer höhere bürokratische Auflagen, die Konkurrenz der Supermärkte mit ihren Frische-Theken und nicht zuletzt kulinarische Trends wie Vegetarismus und Veganismus machen den Fleischern in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe das Leben schwer. Auch die Nachfolge von alteingesessenen Betrieben gestaltet sich oftmals schwierig.

„Dass die Nachfolge an die nächste Generation wirklich reibungslos funktioniert, ist eher die Ausnahme als die Regel“, sagt Sven Herrwerth, Obermeister der Fleischerinnung Karlsruhe-Bruchsal. Oftmals orientieren sich die Kinder der Betriebsinhaber anders, studieren und haben kein Interesse am elterlichen Betrieb.

„Wenn die nächste Generation sieht: Die Eltern sind immer nur am Arbeiten, um die Metzgerei am Laufen zu halten – von früh bis spät. Dann wollen das Viele nicht mehr. Freizeit hat heute einen ganz anderen Stellenwert als früher“, betont Herrwerth. Er vermutet, dass das große Metzgerei-Sterben in den Gemeinden nördlich der Fächerstadt in etwa zehn Jahren stattfinden wird.