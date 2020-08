Brand bei SEW Eurodrive in Graben-Neudorf

Wegen eines Brandalarms ist am frühen Freitagmorgen ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer Lagerhalle in Graben-Neudorf gerufen worden.

Wegen eines Brandalarms ist am frühen Freitagmorgen ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einer Lagerhalle in Graben-Neudorf gerufen worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich heißes Öl entzündet und eine Maschine in Brand gesetzt.

Mehrere Mitarbeiter der Nachtschicht seien im dichten Rauch gestanden und hätten die Flammen mit mehreren Feuerlöschern unter Kontrolle gehalten. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen.

Ob es Verletzte gegeben hat, war am Freitagmorgen noch unklar, ebenso das Ausmaß des Schadens.