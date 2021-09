Geschichte der Neudorfer: Einst große Ressentiments gegen Grabener

Der Bahnhof an der Hauptstrecke Karlsruhe-Mannheim heißt Graben-Neudorf. Er liegt auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Neudorf, wurde aber weiter nach Westen in Richtung Graben verschoben, weil die Bewohner des katholischen Dorfes Neudorf die Eisenbahn für Teufelszeug hielten und mit dem unnatürlich schnellen Verkehrsmittel nichts zu tun haben wollten. Noch immer auf Gemarkung Neudorf gelegen, geriet dieser Widerstand zum Nutzen der Nachbargemeinde Graben.

Außer dem Namen der Eisenbahnstation wollte man in Neudorf nichts gemein haben mit dem Dorf der Protestanten dort drüben. Als sehr katholischer Ort, der vor dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 zum Hochstift Speyer gehört hatte, wollten „mit denen da drüben“ in der protestantischen Markgrafschaft Baden-Durlach nichts zu tun haben.

Noch in der Neuzeit wollte man mit den Protestanten nichts zu tun haben: Noch in den 1950er Jahren weigerten sich katholische Eltern aus Neudorf, die Trauung ihrer Kinder in Graben zu besuchen, wenn sie dort einen evangelischen Ehepartner gefunden hatten und diesen in der evangelischen Kirche heirateten.