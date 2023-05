30-jährige Firmengeschichte

Mossa will wachsen: In Graben-Neudorf entstehen die Pasta-Trends von morgen

40 bis 50 Tonnen Teigwaren verlassen die Firma Mossa in Graben-Neudorf – jede Woche. Geschäftsführer Claudio Mossa tüftelt derweil an der Nudel von morgen. Und will expandieren.