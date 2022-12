Verkauf an Lebenshilfe Bruchsal-Bretten

Verbitterung nach dem Cap-Markt-Deal in Graben-Neudorf: Ehemalige Besitzer sind verärgert

Es war ein unruhiges Jahr für den Cap-Markt in Graben-Neudorf. Am Ende ist er gerettet. Aber glücklich sind längst nicht alle Beteiligten an der Geschichte, die 2022 viele Gemüter erregt hat.