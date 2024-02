Die Zahl der Kirchenaustritte aus der katholischen und der evangelischen Kirche bleibt hoch. Wie sieht das bei einer Gemeinschaft wie der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) in Linkenheim-Hochstetten aus? Wie ist sie aufgestellt und ins religiöse und gesellschaftliche Leben eingebunden? Dazu äußert sich FeG-Pastor Matthias Weber.

Auch wir können uns nicht ausruhen. Wir als Freikirchen versuchen, stärker den Bedürfnissen der Menschen und jedes Einzelnen gerecht zu werden. Wir wollen Antworten auf aktuelle existenzielle Lebensfragen geben und mit unseren Angeboten einen Nerv treffen. Das funktioniert so gut, dass auch Menschen dazukommen. Auch die Bereitschaft, in Gottesdiensten und in der Gemeinde mitzuarbeiten, ist sehr groß.

Wir legen großen Wert auf eine gute Jugendarbeit und haben dafür mit Rubén Rodriguez einen eigenen Referenten. Neu ist unsere Pfadfindergruppe mit derzeit 50 Kindern. In den vergangenen Jahren habe ich erlebt, dass die Angebote für Teenager sowie Kinder- und Jugendgottesdienste gut nachgefragt werden. Dazu kommt die Arbeit mit jungen Familien mit monatlichem Mittagessen und Gottesdienst. Akzente setzten wir ebenso generationsübergreifend in der Erwachsenen- und Seniorenarbeit.

Wir pflegen in der Allianz und noch darüber hinaus mit den wöchentlichen Friedensgebeten ein überkonfessionelles Miteinander. Das Vertrauen ist in den Jahren gewachsen. Unterschiede werden nicht mehr so stark betont wie früher, sondern die Gemeinsamkeiten und Schnittpunkte. Man achtet Überzeugungen der anderen und geht offen miteinander um im Verständnis eines gemeinsamen Auftrags, den Menschen unseres Orts und Jesus Christus zu dienen. Dies tun bei uns auch Mitglieder, die sich in Vereinen, im Gemeinderat und im Ortsgeschehen einbringen. Wir bieten für den ganzen Ort Hausaufgabenbetreuung und einmal pro Woche ein Café an.