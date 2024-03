Elf Mannschaften sind am Samstag beim Badischen Konfi-Cup in Linkenheim-Hochstetten angetreten. Spannend war es bis zum Schluss.

Der Ball ist in seinem Besitz. Der Spieler der Fußballmannschaft aus Eichstetten am Kaiserstuhl hat das Tor fest im Blick. Zielstrebig rennt er an seinen Gegnern vorbei. Die Schusslinie ist frei.

Auf der Zuschauertribüne nehmen die Jubelrufe zu. Die Aufregung steigt. Dann der Schuss: Pfosten. Der Junge hat das Tor knapp verfehlt. Enttäuscht schlägt er die Hände über seinem Kopf zusammen. Bisher konnten weder Eichstetten noch sein Gegner aus Großeicholzheim-Rittersbach im Finale ein Tor erzielen.

„Schade“, rufen vereinzelte Stimmen aus dem Publikum. Die Spannung bleibt beim Badischen Konfi-Cup im Hallenzentrum in Linkenheim hoch.

Glaube und Sport vermischen sich beim Konfi-Cup in Linkenheim

Bereits zum zwölften Mal treten Konfirmandinnen und Konfirmanden beim Konfi-Cup der Evangelischen Landeskirche in Baden an.

„Wir wollen zeigen, dass Leben und Glauben, Nachdenken und Sport zusammengehören“, sagt Ekkehard Stier, landeskirchlicher Beauftragter für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden. Wichtig sei ihnen aber auch das Gemeinschaftserlebnis und der Spaß.

Insgesamt treten elf gemischte Mannschaften für jeweils zehn Minuten gegeneinander an. Zuvor mussten sie sich in ihrem Kirchenbezirk qualifizieren. Für den Bezirk Karlsruhe-Land tritt die Evangelische Kirchengemeinde Stutensee-Friedrichstal an.

„Wir haben 9:0 gegen Friedrichstal gewonnen“, sagt Phil stolz. Er gehört zum Team der Evangelischen Kirchengemeinde Kraichtal. Bei ihren Spielen sehen er und Mitspieler Elia aber auch Aspekte, die besser hätten laufen können. So habe es etwa Fehler in der Verteidigung gegeben, erklärt Phil.

Sieger treten in Köln beim EKD-Konfi-Cup an

Elia sagt: „Am Anfang sind wir nicht richtig reingekommen.“ Für das Halbfinale hat es ihnen nicht mehr gereicht. Im Spiel um Platz drei gewinnt das Team aus Heidelberg gegen die Mannschaft aus Alt- und Neulußheim.

Eichstetten am Kaiserstuhl und Großeicholzheim-Rittersbach haben sich zuvor im ersten beziehungsweise zweiten Halbfinale gegen Lußheim und Heidelberg durchgesetzt.

Bei dem Team der Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach handelt es sich um einen Gegner, vor dem die „SC Levanti“ aus Lörrach großen Respekt hatte. Enttäuscht sind sie, weil ihr Strafstoß gegen jene nicht gezählt wurde, sagt Merle. Das Team hatte von allen Teilnehmern die weiteste Anreise.

Demian vom Team der Kirchengemeinde Großeicholzheim-Rittersbach sagt: „Ich dachte, dass wir früher rausfliegen.“ Sie seien ohne Erwartungen ins Turnier gestartet, über den Sieg würden sie sich aber freuen.

Zurück zum Finale: Die Spieler köpfen, es passieren Fehlpässe und Großeicholzheim-Rittersbach verhindert immer wieder Schüsse von Eichstetten in das eigene Tor.

Nach Ablauf der Spielzeit steht noch immer kein Sieger fest. Im Siebenmeterschießen setzt sich jedoch Eichstetten durch. Die Sieger werden am 9. Mai nach Köln fahren und die Badische Landeskirche beim EKD-Konfi-Cup vertreten.