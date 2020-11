Möglicherweise Gehirnerschütterung

Verletzter Greifvogel in Linkenheim-Hochstetten gefunden

Ein Mann hat am Samstag einen verletzte Greifvogel in einer Kleingartenanlage in Linkenheim-Hochstetten entdeckt. Die Tierrettung hat den Vogel zur weiteren medizinischen Versorgung mitgenommen.