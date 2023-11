Offener Brief

Eltern beklagen marode Zustände in Kindertagesstätte St. Josef in Stutensee-Blankenloch

In einem offenen Brief an Stadt und Gemeinderat haben sich Eltern über die missliche Situation in der Kindertagesstätte St. Josef in Blankenloch beschwert. Die Folgen für Kinder und Erzieher seien eine Zumutung.