Scheibe kaputt: Steinewerfer auf Brücke in Karlsruhe-Stutensee?

Ein 43-Jähriger war mit seinem Sprinter am frühen Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 560 unterwegs.

Als er unter einer Brücke in der Stutenseer Allee durchfuhr, so die Polizei in einer Mitteilung, habe er einen heftigen Schlag vernommen und eine eine schwarz bekleidete Person auf der Brücke erkannt.

Später stellte der Fahrer einen Steinschlag in der Windschutzscheibe seines Fahrzeugs fest.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden telefonisch unter (0 72 1) 96 71 80 entgegengenommen.