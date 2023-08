Schwangere suchen in Blankenloch mit Yoga den Ausgleich

Einatmen. Ausatmen. Den Körper spüren. Die Ruhe vor dem Sturm scheinen die jungen Frauen mit den runden Bäuchen im Studio „Auszeit Yoga“ von Nadine Hort in Blankenloch genießen. Sie sind zum Schwangeren-Yoga hier.

Nadine Hort, selbst Mama, ist ausgebildete Yogalehrerin und betreibt das Studio seit zehn Jahren. Ihr Angebot reicht von Hatha-Yoga-Kursen und Yoga-Therapie (YAI) bis hin zur yogischen Trauerbegleitung (BVT). Zum Ausgleich bietet sie das Schwangeren-Yoga an. Überhaupt gehe es im Yoga immer um den Ausgleich, erklärt sie, das Schaffen einer Balance zwischen dem Körperlichen und dem Geist. Das sei gerade für Schwangere wichtig.

Die Frauen haben in den Kursen von Nadine Hort die Gelegenheit, diese Zeit noch einmal ganz bewusst für sich zu nutzen. Sie können zur Ruhe kommen. Und sie können die Übungen dafür nutzen, mit dem Baby in Verbindung zu kommen, sich auf die Geburt und die Zeit danach vorzubereiten.

Schwangeren-Yoga liegt im Trend

Auch beim Fitnesszentrum Haaf in Eggenstein liegt Schwangeren-Yoga im Trend. Dort bietet Giulia Geyer Pränatal-Yoga ab der zwölften Schwangerschaftswoche an. Die Yoga-Lehrerin und ausgebildete Kindheitspädagogin nutzt spezielle Übungen, die Schwangerschaft und Geburt unterstützen sollen, von Beckenbodenübungen und Kräftigung des Rückens bis zu Atemtechniken. Diese sollen für die werdenden Mamas vor allem während der Geburt hilfreich sein.

Anna Lang ist eine der Teilnehmerinnen in Nadine Horts Kurs. Die 29-Jährige ist mit ihrem ersten Kind im siebten Monat schwanger und genießt diese achtsame Zeit vor der Geburt für sich selbst. Überzeugt hat sie bei diesem Kurs vor allem, dass sie ihre Yoga-Gewohnheiten schwangerengerecht fortführen konnte.

Mir hilft das definitiv bei der Geburtsvorbereitung. Anne Lang

im siebten Monat schwanger

„Mir hilft das definitiv bei der Geburtsvorbereitung“, sagt sie. „Gerade was die Stärkung des Rückens angeht.“ Sie gehört zu dem kleinen Teilnehmerkreis von vier Frauen aus Eggenstein-Leopoldshafen oder Stutensee. „Ich möchte den Frauen Raum lassen für sich“, sagt die Yoga-Lehrerin. „Es ist einfach gemütlicher und persönlicher.“ Viele von ihnen haben, wie Anna Lang, schon zuvor Yoga betrieben.

Laut Nadine Hort ist Schwangeren-Yoga theoretisch ab dem positiven Test möglich. Sie rät aber, die ersten drei Monate abzuwarten. Bis zur Geburt darf dann fleißig geübt werden. Einige Übungen eignen sich zum Ende der Schwangerschaft hin allerdings nicht mehr. Die erfahrene Lehrerin hat einen Blick darauf, aber es sind vor allem die Frauen selbst, die Achtsamkeit für sich entwickeln müssen.

Nicole Veith betreibt mit zwei Mitarbeiterinnen die Yogalounge in Jöhlingen. Schwangeren-Yoga findet dort immer am Montagabend statt. Wie in den anderen Studios tauschen sich die Frauen aus.

„Ich denke, es ist ihnen schon sehr wichtig, Kontakte zu knüpfen“, sagt Nicole Veith. „Sie können ihre Ängste und Sorgen teilen und sich bei der Vorbereitung unterstützen.“