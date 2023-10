Der Verein Schaukelpferd in Stutensee arbeitet seit mittlerweile zehn Jahren an immer weiteren Hilfsaktionen für Kinder in schwierigen Situationen. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind Kinder dort – zuerst in Charkiw, jetzt in Iskum – der Schwerpunkt der Hilfsempfänger.

Aktuell ist der Verein unter seinem Vorsitzenden Frank Ramstötter im Begriff, eine Weihnachtsgeschenk-Päckchen-Sammlung auf die Beine zu stellen, die für die Kinder in Isjum bestimmt ist.

Stutenseer Verein Schaukelpferd kümmert sich um Kinder aus Isjum

Das Team von Schaukelpferd möchte knapp 1.000 Kindern in der vom Krieg schwer beschädigten ostukrainischen Stadt Isjum eine Freude machen, wie Ramstötter berichtet. Die Stadt sei nur etwa 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Im vergangenen Jahr stand Isjum ein halbes Jahr lang unter russischer Besatzung.

Die Einwohnerzahl habe sich in dieser Zeit um die Hälfte reduziert und Tod, Hunger, Kälte und Angst seien die ständigen Begleiter der Kinder gewesen, die in Isjum bleiben mussten. Sie würden von den sogenannten „Ältesten“ betreut, die die Familien genau kennen und schon vor dem Krieg begleitet haben.

Mit diesen „Ältesten“ arbeitet Schaukelpferd zusammen, damit die Hilfe an die richtige Adresse gelangt. Um dem Vitaminmangel der schlecht ernährten Kinder entgegenzutreten, verteilt der Verein über die Ältesten seit Jahresbeginn 2023 regelmäßig Obsttüten, später kamen Hygieneartikel und Waschmittel dazu. Nun sollen die Ältesten auch die Verteilung der Weihnachtspäckchen übernehmen.

Verein aus Stutensee schickt Wäsche und Schuhe für den kalten Winter

Parallel dazu verschickt Schaukelpferd schon seit Wochen große Mengen an Kinderwinterwäsche und -schuhen nach Isjum. Die Stadtverwaltung Isjum hat dem Verein dafür kostenlos einen kleinen, trockenen Raum zur Verfügung gestellt. Dort werden die Sachspenden von ehrenamtlichen Helfern sortiert und gelagert und mit Beginn des Winters an die betroffenen Familien verteilt.

Ramstötter hält den Kontakt zu den Ältesten und berichtet, die Lage in der Stadt Isjum sei sehr angespannt. Der Sommer neige sich langsam dem Ende zu und die Behörden rufen die Menschen auf, sich auf einen harten Winter mit tagelangen Gas- und Stromengpässen vorzubereiten. Die Energieinfrastruktur sei sehr fragil und drohe, bei neuem Beschuss zu kollabieren.

Die Stutenseer Organisation Schaukelpferd sei in großer Sorge um die Kinder in Isjum und versuche, die Verteilung von gesunden Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Waschpulver weiterhin aufrechtzuerhalten, sagt Ramstötter.

Aber der Verein denkt nicht nur praktisch, sondern hat auch die emotionale Seite der Spende im Blick. So liegt beispielsweise jeder Obsttüte auch ein Stück Schokolade bei. Die Dankbarkeit der Kinder sei sehr groß, berichtet Ramstötter. Es sei bewegend zu sehen, wie ein geschenkter Apfel Freudentränen auslöse.

Jedes Stutenseer Päckchen braucht einen Paketschein

Nun möchte der Verein mit der Weihnachtspäckchen-Aktion diese Freude fortsetzen. Das Paket soll ein kleiner Karton in den Maßen 30 x 20 x 20 Zentimeter sein (am besten ein Schuhkarton). Die Geschenke sollen sich im Wert von maximal 20 Euro bewegen. Ideen hierfür sind beispielsweise Spielsachen, Süßigkeiten, Schreibwaren, Kuscheltiere oder Hygieneartikel.

Der fertig gepackte und weihnachtlich verzierte Karton braucht einen Paketschein, auf dem der Name und das Alter des Kindes steht, für das das Geschenk gedacht ist. Diese Paketscheine können dem Spender entweder als Datei zum Ausdrucken zugesandt werden oder nach vorheriger Anmeldung direkt im Büro Am Egelsee 2 in Stutensee abgeholt werden.

Viele Privatpersonen aus Stutensee und Umgebung, aber auch Kindergärten und Schulen unterstützen die Weihnachtsaktion als Geschenkpaten. Die Mitglieder des Vereins würden sich sehr freuen, wenn sich noch weitere Geschenkpaten fänden, betont Ramstötter.

Allgemein sei die Spendenbereitschaft der Bevölkerung dem Verein gegenüber hoch. Die Kirchengemeinden in Blankenloch, andere Vereine, allen voran Kreuz und Quer aus Spöck und die Brigitte-und-Max-Floor-Stiftung aus Karlsruhe unterstützen den Verein seit Jahren regelmäßig.

Kinder bedanken sich Stutenseern mit Bildern, Videos und Briefen

Mit Hilfe der Ältesten versuche das Team, immer neu herauszufinden, wie Schaukelpferd den Kindern am besten helfen kann. Es gehe darum, ein klein wenig Hoffnung und einen kurzen Moment des Glücks in ihren vom Krieg geprägten Alltag zu bringen. „Die Kinder in Isjum bedanken sich regelmäßig mit kleinen Videos, selbstgemalten Bildern oder handgeschriebenen Briefen. Diese Freude und Dankbarkeit ist unsere Motivation“, sagt Ramstötter.

Die Päckchen können bis zum 15. November gepackt und bei Schaukelpferd abgegeben werden. Die Transportkosten in die Ukraine übernimmt der Verein. Wer als Geschenkpate einem Kind eine Freude machen will, kann sich per E-Mail an verein@schaukelpferd.name melden.