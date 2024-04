Der Regen im Winter war ein Segen für das Weingartener Moor

Ein selten gewordenes Naturschauspiel können Besucher aktuell im Weingartener Moor erleben. Die reichlichen Niederschläge der vergangenen Monate haben den Grundwasserspiegel ansteigen lassen. Der Moorsee ist gefüllt. Im Bruchwald steht Wasser zwischen den Bäumen.

Naturschützer Hans-Martin Flinspach ist begeistert. 16 Jahre hat er beim Regierungspräsidium für den Naturschutz gearbeitet, danach über 20 Jahre als Kreisökologe für die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts Karlsruhe. Während dieser Zeit war er maßgeblich an der Gründung von 13 Naturschutzgebieten in der Region beteiligt.

Die letzten zehn Jahre hatte das Moor immer wieder mit Trockenheit zu kämpfen. Große Bereiche drohten trockenzufallen. Der Moorsee war im Sommer oft ausgetrocknet. Die vielen Niederschläge des letzten Winters sind ein wahrer Segen. Der Grundwasserspiegel hat sich erholt. Die Moorflächen sind gesättigt. So schön wie in diesem Frühjahr zeigt sich das Naturschutzgebiet ganz selten.

Wird der Moorsee in diesem Sommer austrocknen?

Die Chance ist groß, dass die Wasserfläche in diesem Jahr erhalten bleibt. Vermutlich hat der Moorsee im Moment einen Wasserstand von rund 70 Zentimetern. Auch die Moorfläche hat sich wie ein Schwamm vollgesaugt. Was man sieht, ist Grundwasser.

Was passiert, wenn der Grundwasserspiegel sinkt?

Kurzfristig ist das kein Problem. Wenn das Moor aber über längere Zeit trockenfällt, dann beginnt sich der Torf unter Luftzufuhr zu mineralisieren. Bei der Zersetzung werden große Mengen CO 2 freigesetzt. Der Zersetzungsprozess geht schnell vonstatten, der Moorbildungsprozess ist dagegen sehr langsam. Bei guten Bedingungen – wie in diesem Jahr – bildet sich pro Jahr nur ein Millimeter Moorboden.

Flinspach

Vor über 4.000 Jahren gab es parallel zum Rhein die Kinzig-Murg-Rinne, die von den Schwarzwaldbächen und in unserer Gegend aus dem Kraichgau gespeist wurde. Mit der Zeit ist die Rinne verlandet. An den tieferen Stellen blieb das Wasser zurück. Da kein Zu- und Abfluss mehr vorhanden war, sank der Sauerstoffgehalt. Abgestorbene Pflanzen und Lebewesen konnten nicht verrotten, es bildeten sich Moore. Mit der Besiedlung wurden große Flächen für Siedlungs- und Ackerflächen trockengelegt. Anfang des letzten Jahrhunderts wurde das Moor auch wirtschaftlich genutzt. Insgesamt wurden rund 40.000 Kubikmeter Torf gestochen. An der Stelle befindet sich heute der Moorsee.