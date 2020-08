Neue Pläne für die „Alte Apotheke“ in Weingarten

Was wird aus der „Alten Apotheke” in Weingarten? Drei Jahrzehnte tat sich nicht viel, doch jetzt könnte sich das ändern.

Von unserem Mitarbeiter Nico Fischer

„Apotheke“ steht in großen, braunen Buchstaben auf der hellen Fassade des Gebäudes. Doch Arzneien gibt es in dem in der Apothekenstraße in Weingarten stehenden Gebäude schon lange nicht mehr zu kaufen.

Doch seit einiger Zeit gibt es für die „Alte Apotheke“ Pläne für eine umfangreiche Modernisierung. Das Gebäude befindet sich im Besitz eines örtlichen Investors, wie auf Anfrage aus dem Rathaus zu erfahren ist. Dieser habe einen Bauantrag gestellt, der sich momentan in Bearbeitung bei der zuständigen Baurechtsbehörde des Landratsamts Karlsruhe befinde. Die Gemeinde habe im Vorfeld bereits das städtebauliche Einvernehmen für das Projekt erteilt, das im aktuellen Sanierungsgebiet „Ortskern“ liegt.

Bedeutendes historisches Gebäude

Von dem Gebäude, das gleichzeitig auch in der Liste der bedeutenden historischen Gebäude der Gemeinde Weingarten enthalten ist, wird die „bedeutungsvolle Hauswand“ erhalten bleiben. Darauf hat sich die Gemeinde mit dem Investor geeinigt.

Einen Ausblick auf die künftige Gestaltung der Immobilie geben Visualisierungen von CSM management. Das Büro betreute das Objekt bis zur Baueingabephase. Die Planungen sehen vor, dass in der Immobilie insgesamt vier neue Mietwohnungen entstehen sollen. Für einen barrierefreien Zugang zum Gebäude wird im Hinterhof eine Hebebühne angebracht.

Die Wohnungen sind mit einem Lift erreichbar; für die Wohnräume im obersten Geschoss wird das neue Dach durch Gauben ergänzt, um so für die notwendige Helligkeit zu sorgen. Der markante Schriftzug soll, so macht es die Visualisierung deutlich, erhalten bleiben und wird dann auch in Zukunft von der besonderen Historie dieses Gebäudes künden.

Seit 1988 nicht mehr genutzt

Der letzte Inhaber und Betreiber hat die Apotheke aus Altersgründen im Frühjahr 1988 aufgegeben. Erbaut wurde das Gebäude mit den zwei großen Fensterreihen um das Jahr 1845 von dem Pharmazeuten August Sommerschu aus Karlsruhe, wie Irmgard Förtig und Robert A. Hill in einem in den Weingartener Heimatblättern erschienenen Beitrag über die Apothekengeschichte Weingartens schreiben. Sommerschu war allerdings nur kurze Zeit, bis 1846, Inhaber und Betreiber der Apotheke.

In den folgenden Jahrzehnten wechselten die Inhaber öfters, bis nach insgesamt sechs Wechseln schließlich Friedrich Mülberg die Apotheke im Jahr 1897 übernahm. Im Jahr 1936 übergab er diese an seinen Sohn Hermann Mülberg, der die Apotheke bis zu seinem Tod 1951 führte. Es folgte eine Reihe von Pächtern, bis schließlich die Mülberg-Apotheke 1969 von dem Würzburger Apotheker Heinz Förtig als Eigentümer übernommen wurde. Knapp 20 Jahre betrieb dieser das Geschäft bis zur endgültigen Schließung 1988.

In den zurückliegenden gut drei Jahrzehnten fiel das Haus in einen Art Dornröschenschlaf, der auch am Zustand des Hauses nicht spurlos vorbeiging: An der Fassade wie den Fenstern und Fensterläden nagte der Zahn der Zeit.