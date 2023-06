Der Karlsruher Parfümeur Roland Tentunian steckt die Welt in Flaschen

Autoverkehr, möglicherweise noch Bratfett vom Imbiss ein paar Häuser weiter: Wenn es vor der Tür des Karlsruher Parfümeurs nach etwas riecht, dann danach.

Roland Tentunian hat seine Werkstatt in einer unauffälligen Nebenstraße im Bulacher Gewerbegebiet, zwischen Bahngleisen und der viel befahrenen Pulverhausstraße. Auch optisch macht das Gebäude, in dem er die raffiniertesten Düfte kreiert, sie mit seinen Mitarbeitern abfüllt, gestaltet und vermarktet, nicht viel her. Die Fassade ist ergraut und stellenweise bröckelt der Putz.

Doch sobald sich die Tür öffnet, ist das alles vergessen. Für Augen und Nase tut sich eine andere Welt auf.

Beim Parfümeur riecht es nach allem

Tentunian ist 60 Jahre alt, aber wirkt mit seinen wilden Locken um einiges jünger, selbst wenn sie inzwischen grau geworden sind. Der Parfümeur will heute einen Einblick geben, wie seine Düfte entstehen. Und wo sie entstehen: Genau hier, in einem Raum, der sich nicht entscheiden kann, ob er Arbeits- oder Schauraum ist.

Er wird beherrscht von einem riesigen Arbeitstisch, an der Wand reiht sich in mehreren Regalen ein zerbrechlicher Glasflakon an den anderen. Es ist ein ganzes Parfüm-Universum, das Tentunian geschaffen hat und hier ausstellt, mit allein 150 aktuellen Düften und vielen weiteren, die er schon lange nicht mehr verkauft.

Alle Behälter sind gut verschlossen – und dennoch hängen in dem Raum die Duftmoleküle schwer in der Luft.

„Herr Tentunian, wonach riecht es hier?“ „Nach allem wahrscheinlich“, antwortet er lächelnd. Vor allem schwebt der intensive Geruch über Tentunians Arbeitstisch, auf dem inmitten von Ampullen, Flaschen und Pipetten auch eine japanische Teekanne vor sich hin dampft.

Wie ein Maler mit Farben malt, so male ich Duftbilder Roland Tentunian, Parfümeur

Es riecht also auch nach feinstem Grünem Tee, aber nicht nur. Gleichzeitig duftet es nach Tausendundeiner Nacht, nach Bollywood und den Tropen. Nach langen Nächten, exotischen Gewürzen und Omas Parfum-Schublade. Es riecht nach Heimweh und der großen weiten Welt.

Vielleicht könnte man auch sagen, dass es nach einem Versprechen riecht. Nach dem Versprechen, dass der Parfümeur aus der unendlichen Vielfalt an Parfümölen genau die auswählt, die die perfekte nächste Komposition ergeben.

Es ist eine Kunstform, sagt Tentunian und schaut dabei sympathisch über seine ovale Brille, die etwas wackelig auf seiner Nasenspitze thront: „Wie ein Maler mit Farben malt, so male ich Duftbilder.“

Nur etwa 100 Parfümeure in Deutschland

Roland Tentunian ist einer von ganz wenigen seiner Art. Nach Schätzungen gibt es weltweit nur etwa 2.000 Parfümeure, in Deutschland vielleicht 100, davon arbeiten weitaus die meisten als Angestellte bei großen Unternehmen oder Konzernen.

Freie Parfümeure wie Tentunian sind noch deutlich seltener. Eigentlich verblüffend, denn Parfüm ist ein Massenprodukt.

Laut Umfragen parfümiert sich fast jeder Deutsche gelegentlich oder sogar täglich, und im Schnitt gab nach Angaben des Parfümerie-Verbands im Jahr 2022 jede Bürgerin und jeder Bürger 23 Euro für Parfüms aus – rund 1,9 Milliarden Euro insgesamt. Es ist also durchaus Geld zu verdienen mit guten Gerüchen.

Tentunian hat es sich mit seiner Marke „Florascent“ in einer Nische bequem gemacht, in der Nische der Naturparfüms. Es scheint auch dort nicht schlecht zu laufen.

Zumindest kann er sich auf dem Markt schon seit Jahrzehnten halten und immer wieder neue Handelspartner gewinnen, weltweit. Auch über die Drogeriemarkt-Kette Müller und den Biomarkt Füllhorn hat er schon verkauft.

Jedes Parfüm hat einen Spannungsbogen

Parfüms vergleicht er gerne mit einem Film. Wie ein Film, so hat jeder Duft eine Dramaturgie: Beginn, Haupthandlung, Schluss – Kopfnote, Herznote, Basisnote.

Zum Beispiel Chanel No. 5, das wohl berühmteste Parfüm aller Zeiten: Es riecht in der Kopfnote zitronig-frisch, in der Herznote blumig nach Jasmin und Iris und am Ende nach Vanille und Sandelholz.

Wer ein Parfüm kreieren will, muss den ganzen Spannungsbogen mitdenken, sagt Tentunian. Und er muss über die chemischen Eigenschaften der Inhaltsstoffe genau Bescheid wissen. Es schadet nicht, wenn man wie Tentunian Chemie studiert hat.

Es reicht aber auch nicht aus. „Man muss kreativ sein“, sagt Tentunian. Und eine Leidenschaft für Düfte und Aromen besitzen. Die hat er seit seiner frühesten Kindheit, als er im Familienurlaub in Bulgarien das erste Mal Rosen-Marmelade roch und schmeckte. „Das war ein intensives Dufterlebnis. Es hat bleibenden Eindruck hinterlassen“, erinnert er sich.

Riechen wurde zu seinem wichtigsten Sinn und das Experimentieren mit Duft zu einem Hobby. Während Mitschüler ihr Taschengeld in Süßigkeiten oder Zeitschriften investierten, ging der junge Roland Tentunian in Karlsruher Apotheken und kaufte sich ätherische Öle. Zuhause fing er an sie zu mischen.

50 Jahre später ist das immer noch der Kern seiner Arbeit. So einfach und so komplex. Aber Tentunian ist um vieles reicher. Um Erfahrung. Und auch um natürliche Duftöle, die er von Herstellern auf der ganzen Welt bezieht – häufig nachdem er persönlich vor Ort war.

Sandelholz aus Ostindien. Rosenöl aus Bulgarien. Jasminöl aus dem Nil-Delta in Ägypten, dem Land, in dem Tentunians Vater aufwuchs, bevor er in den 50er Jahren zum Studieren nach Karlsruhe kam.

Galbanum sorgt für den grünen Twist im Raumparfüm

Zum Einsatz kommt an diesem Tag Galbanum aus dem Iran. Der Duftstoff soll Bestandteil eines Raumparfüms werden, das bisher nur in Tentunians Kopf existiert. Zitronig soll es werden, mit einer grün-herben Komponente. Es soll die Wohnräume seiner Kunden beduften und die Menschen dabei munter machen, denn: „Zitrusdüfte wirken immer aktivierend“, erklärt er.

Der Parfümeur hantiert mit Pipette und Flaschen, füllt Bergamotte-Öl ab, die zitronige Basis des künftigen Raumdufts. Tentunian dosiert alles sorgfältig mit einer elektronischen Waage. Sie muss aufs Milligramm genau sein, denn es gibt Duftstoffe, die äußerst intensiv riechen.

Zum Beispiel das Galbanum in der Flasche, die er nun vorsichtig aufschraubt. Hautkontakt gelte es zu vermeiden, sagt er, sonst werde man den Geruch gar nicht mehr los. Doch der Stoff sei unverzichtbar: „Das ist schlichtweg der bekannteste Grün-Geruch. Damit bringen wir nun einen grünen Aspekt in unseren Raumduft.“ Tentunian gibt nur einen Tropfen der intensiv krautig riechenden Substanz ins Bergamotte-Öl – schon das kann zuviel sein.

Bei Raumdüften zeige das nur die Zeit, sagt der Parfümeur: „Man sollte nie einen Duft direkt nach dem Mischen abschließend beurteilen, schon gar nicht einen Raumduft.“ Bergamotte zum Beispiel sei leicht flüchtig, bereits nach kurzer Zeit lasse dieser Duftaspekt in einer Mischung nach. Dann würden andere Bestandteile dominanter.

Auch deshalb fügt Tentunian jetzt zu der Mischung noch etwas Petitgrain-Öl hinzu, einen Duftstoff, der aus den Blättern der Bitterorange gewonnen wird. „Das verstärkt den Bergamotte-Duft und macht ihn etwas haftbarer und langlebiger“, erklärt er. Später wird er noch Minze dazugeben, italienische, weil die im Vergleich zu der brasilianischen und der marokkanischen deutlich milder sei.

Erste Labor-Versuche als Kind

Immer wieder riecht Tentunian, analysiert den Duft, gliedert ihn im Kopf in seine Bestandteile auf. Kann man, muss man einen Aspekt vielleicht noch verstärken? Die Komponenten anders gewichten?

Analytisches Riechen, das ist ein wichtiger Bestandteil der Parfümeursausbildung. Tentunian hat es schon in seiner Jugend gelernt, durch Experimentieren. Und durch einen glücklichen Zufall: „Der Vater eines Schulfreunds war Leiter der Organischen Chemie an der Karlsruher Universität.“

Es war Hans Musso, auch bekannt als Lackmus-Musso, der in den 60er Jahren nach intensiven Forschungen als erster Wissenschaftler die Lackmus-Strukturformel veröffentlichte. Für Tentunian war er ein Vorbild. Am Wochenende nahm der Forscher die Jungs manchmal mit ins Labor, gab ihnen Kolben und Brenner zum Experimentieren.

Jahre später kehrte Tentunian als Student ans Institut zurück. Erste Erfahrungen als Parfümeur machte er noch während des Studiums bei einer Handelsfirma in Bremen, bereits mit Mitte 20 machte er sich mit seinem ersten eigenen Labor in Karlsruhe selbstständig.

Tentunian sucht die Kunst in der Wissenschaft

Wenn Tentunian heute über Parfüms spricht, dann hat man das Gefühl, in ihm ringen der Chemiker und der Künstler um die Vormachtstellung.

Er wirft mit Begriffen um sich wie „heterozyklische organische Verbindungen“ und „Aldehyd-Fraktionen“, redet von „funktionellen Gruppen“ und „Doppelbindungen“. Gleichzeitig benutzt er eine blumige Sprache, wenn er Düfte beschreibt und liebt den kreativen Prozess. Für Tentunian ist das kein Widerspruch: „Ich suche das wissenschaftliche Moment in der Kunst und die Kunst in der Wissenschaft“, sagt er.

Die Duftskizze weist mir den Weg Roland Tentunian, Parfümeur

Noch einmal riecht er an seinen Teststäbchen, zieht den Duft so intensiv hoch, dass sich seine Nasenflügel blähen. Inzwischen ist der erste Bergamotte-Wumms verflogen. Nun machen die Bitterorange und das Galbanum die Haupthandlung des Duftfilms unter sich aus.

Tentunian merkt schon jetzt, dass er den Zitrusduft langlebiger gestalten muss. „Das war jetzt erst einmal nur eine Duftskizze, die mir sozusagen den Weg deutet“, erklärt er.

Den Raumduft wird er nun aufstellen, so wie es seine Käufer tun. Mit Rattanstäbchen, in einem Wohnraum. Er wird beobachten, wie sich der Duft über die Zeit entfaltet und verändert. Tentunian, der Chemiker, erzählt von chemischen Umwandlungen und Kondensationsreaktionen funktioneller Molekül-Gruppen, die in Parfüm-Mischungen über die Zeit stattfinden können.

Es wird noch viel Feinarbeit nötig sein, immer wieder, vielleicht über Wochen oder sogar Monate. Wann ist ein Parfüm fertig? „Das ist so ein Thema in der Kunst“, sagt Tentunian lächelnd. „Man kann es immer so und so machen. Aber irgendwann muss man sich einfach für eine Variante entscheiden.“

Wann der Duft perfekt ist, bestimmt nur einer: Tentunian, der Künstler.