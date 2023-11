Feierliche Eröffnung

Kinolandschaft wächst: Leinwand Nr. 22 in Karlsruhe

Feierstimmung in der Kinemathek Karlsruhe. Am Freitagabend wurden in der ehemaligen Kurbel das Foyer und ein zweiter Kinosaal eröffnet. Der neue Saal soll mehr als ein Ort für Filme sein.