KSC-Fans gratulieren mit Gebäck und Tortenfontäne zum Aufstieg

Als die Mannschaft des Karlsruher SC nach ihrer ersten Trainingseinheit nach dem Aufstieg in Liga zwei am Mittwoch in die Kabine kam, stand dort ein von KSC-Fans gebackener "Aufstiegskuchen" für sie bereit.

"KSC Kapitel 3. Liga beendet Aufstieg 18/19 - Gemeinsam geschafft #stolz" stand dort in Zucker-Schrift geschrieben. Eine "Tortenfontäne" wurde angezündet, der Kuchen mit Vanille-Buttercreme wurde angeschnitten.

Auf dem Platz ging es zuvor mit viel Spaß zu Werke. Leichter Aufgalopp war für die Fußball-Profis angesagt, bevor es zur Torten-Überraschung ging.