Nach einem schweren Lkw-Unfall auf der A5 wurde eine verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Auf der A5 hat sich am Mittwochnachmittag kurz vor der Ausfahrt Karlsruhe Mitte ein Auffahrunfall mit zwei Lastwagen ereignet. In einem der beteiligten Lkw wurde eine Person eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte den Fahrer gemeinsam mit dem Rettungsdienst befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Langer Stau auf der A5

Auf der A5 kommt es wegen der Bergungsarbeiten zwischen Rastatt und Karlsruhe-Mitte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Zeitverlust beträgt aktuell rund eine Stunde.