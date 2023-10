Lkw-Brand am Karlsruher Dreieck: A5 bis in den Abend gesperrt

Rund ums Karlsruher Dreieck staut es sich nach einem Lkw-Brand. Die A5 in Richtung Süden ist wegen Aufräumarbeiten länger gesperrt. Am Stauende gab es einen schweren Unfall.

Schwerer Unfall am Stauende

Ein Unfall sorgt seit Mittwochmorgen für große Verkehrsbehinderungen auf der A5 und der A8 rund um Karlsruhe. Ein Lkw ist gegen 6.30 Uhr in einer Baustelle in eine Fahrbahnbegrenzung gefahren und ausgebrannt.

Das ist der aktuelle Stand:

Der Verkehr in Richtung Norden ist wieder komplett freigegeben. Alle, die aus Richtung Stuttgart und Basel in Richtung Norden wollen, kommen an der Unfallstelle vorbei.

Überleitung A5/A8 Richtung Stuttgart und A5 Richtung Basel bis in den Abend gesperrt

Autofahrer, die aus dem Norden in Richtung Stuttgart oder Basel wollen, sollten mehr Zeit einplanen.

Wie die Polizei auf Nachfrage informiert, ist die Überleitung der A5 auf die A8 am Karlsruher Dreieck voraussichtlich bis in die Abendstunden wegen der aufwendigen Bergung gesperrt. Außerdem müsse die Fahrbahn teils überprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Richtung Basel, so der Sprecher, werde der Verkehr vermutlich ab dem Nachmittag wieder laufen.

Der Lkw war in Richtung Süden unterwegs, als er im Baustellenbereich des Karlsruher Dreiecks von der Fahrbahn abkam und mit einer Leitplanke kollidierte.

Der Fahrer konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und versuchte daraufhin den Brand selbst unter Kontrolle zu bringen, schaffte dies allerdings nicht. Der Lkw brannte lichterloh aus. Gefahrstoffe hatte er laut Angaben eines Polizeisprechers keine geladen.

Anwohner aus Durlach-Aue, das bis wenige hundert Meter an die Unfallstelle reicht, berichteten gegenüber der Redaktion von dem Geruch verbrannten Plastiks, der noch vormittags in der Luft hing. Auch seien explosionsartige Geräusche zu hören gewesen.

Verletzte gab es keine. Mittlerweile ist der Lkw gelöscht. Durch den Unfall entstand auch ein großes Trümmerfeld, außerdem sind Betriebsstoffe ausgelaufen.

Ausweichstrecken im Norden und Süden sind überlastet

Der Verkehr staut sich in beide Richtungen auf mehreren Kilometern. Auch die Ausweichstrecken sind überlastet, in Karlsruhe-Stupferich war am Mittwochmorgen nur Schrittgeschwindigkeit angesagt.

Hochbetrieb herrschte auch hinter dem Karlsruher Hauptbahnhof, wo die Autofahrer abfuhren, um die A5 an der Anschlussstelle Karlsruhe-Rüppurr zu erreichen – dort ist aktuell immer noch die Abfahrt in Richtung Süden gesperrt. Bis in den Kern des Stadtteils und darüber hinaus staute sich der Verkehr.

Die L605 aus Richtung der Karlsruher Innenstadt ist am Mittag immer noch überlastet - der Verkehr fließt über mehrere Kilometer hinweg zäh oder staut sich. Aus Ettlingen kommend, zur Auffahrt A5 ist die Landesstraße ebenso überlastet, wie auch die Durlacher Allee stadteinwärts, über die der Verkehr nach Süden fließt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Weitere schwerer Unfall auf der A5 bei Weingarten

In dem Stau hat sich auf der A5 ein weiterer Unfall ereignet. Auf Höhe Weingarten hat ein Lkw-Fahrer das Stauende übersehen und ist in einen anderen Lkw gekracht.

Bei dem Unfall, so die Polizei in einer ersten Meldung, wurde eine Person schwer verletzt. Der Verkehr fließt derzeit über den Parkplatz Höfenschlag Ost.

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 11:55 Uhr)