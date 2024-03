Mann fährt unter Drogen auf Gegenfahrbahn in Karlsruhe

Ein Mann ist am Sonntag unter Drogeneinfluss am Sonntag mit seinem Sportwagen durch Karlsruhe gefahren. Die Polizei nahm ihn schließlich fest.

Ein 31-Jähriger unter Drogeneinfluss ist am Sonntagnachmittag in Karlsruhe mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und hat so entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet. Die Polizei teilte mit, dass ein Verkehrsteilnehmer gegen 17.30 Uhr die Polizei über den Sportwagen, einen grauen BMW M1, informierte, der zu diesem Zeitpunkt auf der Wolfartsweierer Straße stadtauswärts fuhr.

Auf Höhe der Wolfartsweierer Brücke geriet das Auto mehrfach auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender Autofahrer abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Anschließend fuhr der berauschte Mann auch auf der Ottostraße mehrmals auf der Fahrspur des Gegenverkehrs in Richtung Durlach, er sein Auto schließlich in der Ellmendinger Straße abstellte und sich in eine Pension begab.

Die Ausfallerscheinungen des Mannes verrieten den Drogenkonsum

Eine alarmierte Polizeistreife kontrollierte ihn daraufhin. Da die Beamten während der Kontrolle bei dem 31-Jährigen Ausfallerscheinungen feststellten, die auf Drogenkonsum hinwiesen, ließen sie auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchführen.

Zeugen sowie mögliche weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, bittet die Polizei, sich unter (07 21) 4 90 70 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei nach dem Pkw-Fahrer, der auf der Brücke abbremsen musste, um einen Unfall mit dem BMW zu verhindern.