Fahrerlaubnis fehlte

Mutmaßlicher Rollerdieb am Karlsruher Ostring festgenommen

Eine Streife des Objektschutzschutzdienstes der Karlsruher Polizei stellte in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.15 Uhr am Ostring in Karlsruhe einen 25-Jährigen, der mit einem mutmaßlich gestohlenen Motorroller unterwegs war.