Pater Anselm Grün spricht vor KIT über „Sich selbst und andere führen“

Eine Vielzahl an Veranstaltungen bieten Religionsgemeinschaften aktuell in der 6. Woche der Stille an. Vor Karlsruher Studenten sprach dafür Pater Anselm Grün.

Über 100 Termine an 37 Orten: Vielseitig sind sie, die Veranstaltungen der 6. Woche der Stille, zu der Religionsgemeinschaften, Einzelpersonen, Institutionen und Initiativen aktuell einladen.

Auch an eher ungewöhnlichen Orten für dieses Thema wird über die Stille nachgedacht und so hat das KIT House of Competence (HoC) in den Hörsaal geladen, wo es um „Stille und Selbstbegegnung“ geht. „Sich selbst und andere führen“, so lautet der Vortrag von Pater Anselm Grün.

KIT arbeitet mit Benediktinerabtei zusammen, um Studierende vorzubereiten

„Unsere Studierenden sind die Führungskräfte von morgen“, stellt Alexander Wanner, Vizepräsident für Lehre und akademische Angelegenheiten, fest. Um die Studierenden auf ihre künftigen Aufgaben gut vorzubereiten, wurde das Leadership Talent Lab ins Leben gerufen.

Unter dem Stichwort „Good Leadership“ werde eine Haltung vermittelt, die es erlaube, Menschen auf dem Weg zu ihrer Potenzialentfaltung zu begleiten. In diesem Zusammenhang gibt es eine langjährige Kooperation mit der Benediktinerabtei Münsterschwarzach, der Abtei, in der Anselm Grün lebt.

Dort finden regelmäßig Seminare statt. HoC-Geschäftsführer Michael Stolle weist darauf hin, dass Pater Anselm Grün nun erstmals auch am KIT zu Gast ist.

Laut Pater Anselm Grün haben viele Menschen Probleme mit dem Schweigen

„Wer führen will, muss zur Selbstbegegnung fähig sein“, stellt der Pater, der nicht nur studierter Theologe, sondern auch Betriebswirt ist, gleich zu Beginn seines Vortrags fest.

„Das Schweigen führt zur Selbstbegegnung“, meint er, fügt aber auch gleich hinzu, dass viele Menschen Probleme mit dem Schweigen, mit der Stille, haben. Er zitiert eine Seminarteilnehmerin, die erzählt habe, dass „ein Vulkan in ihr brodelt“, wenn sie in die Stille gehe.

Tipps von Pater Anselm Grün Nur wenn ich der eigenen Wahrheit ins Auge schaue, kann ich die Stille genießen. Dies ist der Weg, um zur Selbsterkenntnis zu kommen. Man sollte sich kleine Oasen der Stille schaffen. Etwas, das man gut mit Ritualen erreichen kann. Ein wichtiger Satz lautet: „Diese heilige Zeit gehört nur mir“. Rituale sollen helfen, dem alltäglichen Hamsterrad zu entkommen und innezuhalten. „Wir sollten in unserem Inneren etwas entdecken, das uns Halt gibt.“ Wer nach der Arbeit nach Hause geht, sollte ganz bewusst eine Tür schließen, das heißt, die Arbeit und die damit verbundenen Problemen und Sorgen im Büro lassen. Der Heimweg kann genutzt werden, um Abschied von der Arbeit zu nehmen, denn die Familie merkt, wenn Vater oder Mutter die Arbeit nicht loslassen können. Viele haben Angst vor der inneren Leere. Um dieser Leere aus dem Weg zu gehen, überfordern sie sich mit unendlich vielen Aktivitäten. Die Folge ist, dass man sich ausgebrannt fühlt. Man muss die Leere jedoch zulassen können, um offen zu werden für neue Erkenntnisse. Der größte Feind der Verwandlung ist ein erfolgreiches Leben. Dies gilt nicht nur für Personen, sondern auch für Unternehmen. Man sollte sich also nie auf Erfolgen ausruhen, meint der Pater und zitiert den Psychiater C.G. Jung: „Wenn du lebendig bleiben willst, musst du dich immer wieder wandeln. Was sich nicht wandelt, erstarrt“.

Ein Mann habe zugegeben, in solchen Situationen in Panik zu geraten. „Warum ist das so?“, fragt der Pater und gibt auch gleich eine Antwort: „Wir haben Angst, dass etwas Ungutes nach oben kommen könnte“.

Auf schwierige Gespräche kann man sich mit „Voraus-Meditation“ vorbereiten

Pater Anselm Grün bietet regelmäßig Kurse für Führungskräfte an, weshalb der Arbeitsbereich in seinem Vortrag eine große Rolle einnimmt. „Wie wir unsere Arbeit erleben, hängt von den inneren Bildern ab, die wir uns von unserer Arbeit machen“, erklärt Anselm Grün und erzählt von Erfahrungen seiner Seminarteilnehmer.

Da war zum Beispiel eine Lehrerin, die sich immer selbst als Dompteuse gesehen hat. Ein Banker hat vor Arbeitsbeginn immer die besonders anstrengenden Kunden vor sich gesehen. „Mit solchen Bildern wird es schwierig, eine positive Einstellung zu entwickeln“, meint Anselm Grün. „Wir müssen dem, was wir tun, ein anderes Bild geben und uns so entlasten“, ist er überzeugt.

Wer schwierige Gespräche erwartet, kann sich zum Beispiel mit einer „Voraus-Meditation“ stärken. Man stellt sich in dieser Meditation vor, was man selbst antworten möchte, nicht, was der Gegenüber uns vorgibt.

Am Ende der Veranstaltung entlässt Pater Anselm Grün seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem mehr als 1.600 Jahre alten Abendsegen: „Herr, kehre ein in dieses Haus und lass deine heiligen Engel darin wohnen. Sie mögen uns in Frieden behüten“.